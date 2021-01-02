نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل السلبي يحسم موقعة سموحة وسيراميكا في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم التعادل السلبي مباراة سموحة مع سيراميكا كليوباترا، فى اللقاء الذي جمع بينهما، اليوم السبت، على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري المصري لكرة القدم.

وارتفع سموحة بهذا التعادل إلى 6 نقاط في المركز الثامن، فيما رفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس.

جاءت المباراة متوسطة المستوى تبادل الفريقان الهجمات فى شوطها الأول، وفى الشوط الثانى تفوق سموحة فنيا وبدنيا ولاحت له عده فرص للتهديف عن طريق عبد الكبير الوادى ومحمد طلعت ورفيق كابو لم يتم استغلالها.

وانتقد المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة أداء أمين عمر حكم المباراة.