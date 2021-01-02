نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادي Z يسقط أمام بتروجيت بهدفين في القسم الثاني (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط فريق زد أمام نظيره بتروجيت، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي زد الشيخ زايد، ضمن مواجهات الجولة السابعة من بدوري القسم الثاني.

ودخل أسامة نبيه، المدير الفني لفريق زد، المباراة بالتشكيل التالي: وليد توفيق، إسلام رمضان، إسلام عبدالغني، شريف أشرف، عمر رجب، محمد القط، كريم بدير، أحمد عادل، محمد حي، عمر حبشي، رضا الويشي.



وجلس على مقاعد البدلاء كلا من سعيد فتحي، عبدالرحمن زين، محمد كماتشو، وليد حسن، كليف ماننديرا، إسلام الفار، عبدالرحمن حندية، عبدالعزيز إمام، محمد شاهين.



وبدأ ياسر رجب المدير الفني لفريق بتروجيت، المباراة بالتشكيل التالي، محمد أبو النجا، محمود منصور، خالد عبدالرازق، حسام حسن، أحمد كمال، أحمد عبدالرسول، إسلام عادل، محمد السيد، محمود السيد، سامح إبراهيم، إسلام سمير. وبدأ ياسر رجب المدير الفني لفريق بتروجيت، المباراة بالتشكيل التالي، محمد أبو النجا، محمود منصور، خالد عبدالرازق، حسام حسن، أحمد كمال، أحمد عبدالرسول، إسلام عادل، محمد السيد، محمود السيد، سامح إبراهيم، إسلام سمير.