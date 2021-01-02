نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز المنيا وبنى سويف والإعلاميين والفيوم والشرقية الدخان في جولة مثيرة بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت نتائج الجولة الثامنة للمجموعة الأولى مجموعة الصعيد عن غوز الفيوم على طهطا بهدف نظيف سجله جابر جابر من ضربه جزاء في الدقيقة 10 من الشوط الأول.

وتعادل فريق شبان قنا مع فريق كيما أسوان بهدف لمثله تقدم الشبان بهدف شهاب شفيق في الدقيقة 29 من الشوط الأول وتعادل مصطفى جمال لكيما أسوان في الشوط الثاني.



وفاز الالومنيوم على تليفونات بني سويف بهدفين نظيفين سجلها فاروق خالد في الدقيقة 33 من الشوط الأول ومراد صبرى في

الشوط الثاني.



وفاز المنيا على فريق ديروط بهدف مصطفى شعبان في الدقيقة 40 من الشوط الأول.



وفاز بنى سويف على فريق قنا بهدف كابونجا في الدقيقة 17 من الشوط الأول.



وحقق فريق الإعلاميين فوزا هاما على فريق أسمنت أسيوط بهدفين مقابل هدف.



وتعادل فريق سمسطا مع فريق بترول اسيوط بدون أهداف، وفاز فريق الشرقية للدخان على فريق سوهاج بهدف محمد مناع في الشوط الثاني.



ترتيب المجموعة الأولى



1- الشرقية للدخان 16 نقطة

2- المنيا 14 نقطة

3- الألومنيوم 13 نقطة

4- الفيوم 13 نقطة

5- الإعلاميين 12 نقطة

6- سوهاج 11 نقطة

7- ديروط 10 نقاط

8- شبان قنا 10 نقاط

9 - البترول 10 نقاط

10- بنى سويف 10 نقاط

11- قنا 8 نقاط

12- شباب سمسطا 6 نقاط

13- التليفونات 6 نقاط

14- كيما اسوان 6 نقاط

15- طهطا 5 نقاط

16-اسمنت أسيوط 3 نقاط