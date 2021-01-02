نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توتنهام يتخطي عقبة ليدز يونايتد بالثلاثة في البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق توتنهام فوزًا عريضًا على ضيفه ليدز يونايتد بثلاثة أهداف نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم توتنهام بهدف سجله هاري كين في الدقيقة 29 من ركلة جزاء وأضاف هيونج مين سون الهدف الثاني في الدقيقة 43، وأضاف توبي ألديرفيرليد الهدف الثالث لتوتنهام في الدقيقة 50.

وشهدت المباراة طرد مات دويرتي لاعب توتنهام في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع توتنهام رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف أمام ليستر سيتي وإيفرتون، وتوقف رصيد ليدز يونايتد عند 23 نقطة في المركز الـ11.