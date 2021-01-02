نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنى سويف يفوز على قنا في دوري القسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف فى تحقيق فوز بهدف نظيف على ضيفه قنا بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب استاد بنى سويف الرياضى بمنافسات الاسبوع السابع بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .



ونجح محمود كابونجا فى إحراز هدف التقدم لبنى سويف بالدقيقة 18 بالشوط الاول ليفتح المباراة أمام بنى سويف ، ونجح محمود صديق حارس مرمى قنا فى التصدى ببراعة لركلة جزاء سددها محمود مكى لاعب بنى سويف .



واضاع لاعبي بنى سويف العديد من الفرص المحققة خاصة فى الشوط الثانى وسط تألق لافت لحارس مرمى قنا كما تعاطف القائم مع قنا بنهاية المباراة .



بنى سويف بقيادة مديره الفنى محمد يوسف بدء المباراة بتشكيل مكون من شريف مدحت ومحروس محمود وعبد الواحد عبد العزيز وحسام البدرى ومحمود بكرة واسامة مرعى ومعتز محروس وأحمد عبد الرازق ومحمود كابونجا ومحمود عبد العاطى وكريم اشرف .



فيما بدء قنا بقيادة مديره الفنى محمود ابراهيم اللقاء بتشكيل مكون من محمود صديق وباسم عبد الجواد ومحمود جابر وعبد الله احمد ومحمد شرف الدين وأنين محمد وأحمد رشدى وحميدو كمارا ومحمد نوبا واسامة حسن وحسين ابراهيم .



وخلال اللقاء أجرى بنى سويف تغييرات بنزول محمود مكى وطه نادى وأحمد امين وبلال زكريا بدأت من معتز محروس واسامة مرعى ومحمود شعبان وكريم اشرف .



فيما أجرى قنا تغييرات بنزول كلا من محمد احمد على وأمين عاصم ومصطفى محمد بدلا من محمد شرف الدين واسامة حسن وحسين ابراهيم .

وحصل كلا من أسامة مرعى ومعتز محروس ومحمود كابونجا لاعبي بنى سويف على الكارت الاصفر .



وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من احمد العدوى وعاونه مصطفى حسن وأحمد نظير وأحمد مصطفى حسن حكما رابعا وحمدى سعد مراقب حكام ويوسف المصرى مراقب مسابقات .



الفوز رفع رصيد بنى سويف للنقطة العاشرة، فيما توقف رصيد قنا عند النقطة الثامنة .

