جمعية الإمارات للخيول العربية تطلق أول سجل أنساب إلكتروني للخيول في الشرق الأوسط

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عمر شويل - جدة جمعية الإمارات للخيول العربية تطلق أول سجل أنساب إلكتروني، للخيول العربية وتعد تلك أول مبادرة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، وتم ذلك بتوجيهات من فخامة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس جمعية الخيول العربية، وقد تم إطلاق السجل باللغتين العربية والإنجليزية على موقعها الرسمي http://eahs.online.

جمعية الإمارات للخيول العربية تطلق أول سجل أنساب إلكتروني

تعد تلك المبادرة المتطورة السباقة، إيمانًا من القائمين على الحفاظ على جزء هام من التراث الإماراتي، بالالتزام في تطوير منظومة الخدمات الذكية، وتحسين جودتها بما يضاهي أرقى المعايير العالمية، في الحفاظ على قطاع الخيول وتطويره، كما هو الحال في الخدمات المتقدمة في هذا المجال في فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، وكما هو الحال من القائمين على مجال الخيول، بالمملكة السعودية والتي تم اصدار قرار رسمي بها بأن تكون سباقات كأس السعودية العالمي رسميًا بالزي الوطني.

أهمية سجل الأنساب الإلكتروني للخيول العربية

أكد المدير العام لجمعية الخيول العربية محمد الحربي، بأن المتابعة والاهتمام المتواصل التي أولته القيادة الرشيدة، لتطوير مجال الخيول، له عدة أهداف نذكر منها التالي:

مساعدة المهتمين بمجال الخيول، من عاملين به ومن ملاك ومربين ومدربين، سرعة الوصول إلى معرفة سلالة الخيول العربية، وتواريخ ميلادها ومنشأها وأسماء ملاكها.

المساعدة في معرفة جميع تفاصيل ومعطيات سلالة الخيول العربية.

تحسين المنظومة بشكل عام من خلال رقمنتها، وذلك بعد القيام بتسجيل أكثر من 21800في سجل الأنساب الإلكتروني.

تحسين جودة قطاع الخيول بما يضاهي المعايير العالمية للخدمات الذكية.

كأس دبي العالمي السباق الأغلى بالعالم لسباقات الخيل

تقام بطولة كأس دبي العالمي للخيول، في آخر يوم خميس من شهر مارس من كل عام، وسباق الخيول من التراث الإماراتي الذي كما ذكرنا سابقًا تولي له القيادة الرشيدة اهتمامًا متواصل، ويتم بث سباقه عبر على الهواء عبر الأقمار الصناعية، مثلما يحدث في الدول المهتمة بهذا المجال مثل بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا، وتقدر الجائزة الكبرى لهذا السباق ب12 مليون دولار أميريكي، ويشارك به أقوى الجياد على الساحة الدولية، من 12 دولة بالعالم من قارات آسيا وأوروبا، وأمريكا، وأستراليا.