ريال مدريد ضد سيلتا فيغو التشكيلة المتوقعة وموعد المباراة والقناة الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - يلتقي فريق ريال مدريد منافسه سيلتا فيغو الأسباني مساء اليوم على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو في الجولة 17 من منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم .

ريال مدريد ضد سيلتا فيغو الدوري الإسباني

ومن المقرر أن يغيب عن هذا اللقاء النجم الإسباني سيرجيو راموس بسبب ألم في المعدة، وأيضًا اللاعب البرازيلي جوس بسبب الإصابة أثناء التدريبات .

ومن جانبه يحتل الفريق الملكي المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة ويبتعد بفارق نقطتين عن منافسه الشرس أتلاتيكو مدريد، بينما حصد سيلتا فيغو 23 نقطة ليحتل المركز الثامن في الدوري .

تشكيلة ريال مدريد ضد سيلتا فيغو اليوم

الحارس : كورنوا

الدفاع : ميندي – ميليتاو – فاران – كارفخال

الوسط : كروس- كاسيميرو – مودريتش

الهجوم : هازارد – بنزيما – أسينسيو

ماهو موعد ريال مدريد ضد سيلتا فيغو

موعد ريال مدريد و سيلتافيغو هو اليوم السبت مساءً في تمام الساعة 10 بتوقيت مصر والساعة 11 بتوقيت السعودية الموافق ل 02 -01-2021 ميلادي و 1442 هجريًا.

وتنقل هذه المباراة عبر قنوات بين سبورت وهي القنوات الحصرية الناقلة لدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم .