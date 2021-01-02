مدرب سيراميكا كليوباترا: أثق بقدرات ميسي.. وهذا سبب استبداله

أكد هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، أن مصطفى سعد، الشهير بميسي، لاعب يمتلك إمكانيات ممتازة.

وبرر المدير الفني تغيير ميسي بعد ربع ساعة من الدفع به، إلى غياب التركيز عن اللاعب، مشددًا على أن الأمور لم تكن تحتمل المخاطرة بالمباراة، خاصة وأن سيراميكا كليوباترا يلعب من أجل حصد الثلاث نقاط.

و أوضح شعبان أن ميسي خاض مباراة بيراميدز الماضية، وأدى بشكل مميز مع الفريق، وسيكون له دور كبير في المرحلة المقبلة .

يذكر أن انتهت مباراة سموحة و سيراميكا كليوباترا بالتعادل السلبي ضمن الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري العام.