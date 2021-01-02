أكد هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، أن مصطفى سعد، الشهير بميسي، لاعب يمتلك إمكانيات ممتازة.
وبرر المدير الفني تغيير ميسي بعد ربع ساعة من الدفع به، إلى غياب التركيز عن اللاعب، مشددًا على أن الأمور لم تكن تحتمل المخاطرة بالمباراة، خاصة وأن سيراميكا كليوباترا يلعب من أجل حصد الثلاث نقاط.
و أوضح شعبان أن ميسي خاض مباراة بيراميدز الماضية، وأدى بشكل مميز مع الفريق، وسيكون له دور كبير في المرحلة المقبلة .
يذكر أن انتهت مباراة سموحة و سيراميكا كليوباترا بالتعادل السلبي ضمن الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري العام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدرب سيراميكا كليوباترا: أثق بقدرات ميسي.. وهذا سبب استبداله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.