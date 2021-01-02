بين دكة الفيلانز والعودة إلى تركيا.. الغموض يخيم على مستقبل تريزيجيه

وذكرت تقارير صحفية خلال الأيام الماضية، أن محمود حسن تريزيجيه ضمن 3 أسماء مرشحة لمغادرة أستون فيلا، خلال الميركاتو الشتوي القادم 2020. وأضافت التقارير، أن الثنائي الآخر لمغادرة أستون فيلا في يناير، هما هنري لانسبري وفريدريك جولبر. وأشارت التقارير إلى أن سبب وضعه تريزيجيه ضمن قائمة اللاعبين المرشحين لمغادرة الفيلانز في يناير، هو عودة أنور الغازي للمشاركة في مركز الجناح، وتألقه في الفترة الأخيرة. وأوضحت التقارير أنه بات من الصعب عودة تريزيجيه إلى التشكيلة الأساسية في ظل عودة أنور الغازي، خاصة وأن تريزيجيه حصل على فرص عديدة من دين سميث المدير الفني للفريق، ولم يستغلها بالشكل الأمثل.

تحيط حالة من الغموض بمستقبل النجم المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق أستون فيلا، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

ويغيب تريزيجيه عن أستون فيلا خلال الفترة الحالية، بسبب معاناته من إصابة في العضلة الخلفية، ومن المقرر أن يعود مطلع العام المقبل.

وشارك تريزيجيه مع أستون فيلا في 10 مباريات هذا الموسم، صنع خلالهما هدفين.

تريزيجيه بين دكة الفيلانز والعودة إلى تركيا:

لم يعلن أستون فيلا أو دين سميث حتى الآن عن احتمالية رحيل محمود حسن تريزيجيه، خلال الميركاتو الشتوي المقبل، لكن فرصة اللاعب في المشاركة أساسيا ستكون صعبة في ظل تألق أنور الغازي.

تريزيجيه قد يخوض تجربة جديدة في تركيا، حيث أكدت صحيفة "sporx" التركية ، مؤخرا، أن جالاتا سراي يضع تريزيجيه على رأس قائمة اللاعبين الأجانب الذي يرغب في ضمهم بفترة الانتقالات المقبلة.

لكن الأمور لم تتضح حتى الآن بشأن مستقبل أستون فيلا سواء بالبقاء مع الفيلانز أو بالرحيل إلى جالاتا سراي التركي.

كان تريزيجيه أنضم إلى صفوف أستون فيلا، خلال فترة الإنتقالات الصيفية قبل الماضية، قادما من قاسم باشا التركي، في صفقة بلغت قيمتها 8 مليون جنيه إسترليني تقريبا.