مصدر: فرجاني ساسي يقترب من الرحيل عن الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ، عن وجود جلسه خلال ساعات بين مسئولي النادي و مهند عون وكيل أعمال التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.
وأكد المصدر أن الجلسه لتهدئة الأجواء خاصة بعد غضب مهند عون وحديثه لبعض الصحفين وكشف تأخر مستحقات اللاعب مع النادي الأبيض،وحسم موقف تجديده مع الزمالك من عدمه.
وأشار المصدر أن ساسي حصل بالفعل علي جزء كبير من مستحقاته المتأخرة وتم وضعها بحسابه البنكي ، واخر جزء سوف يتقضاه مع مقدم تجديده ، في حالة موافقة اللاعب علي التجديد.
واضاف المصدر أن مصير تجديد فرجاني ساسي لنادي الزمالك ،غير محسوم وبات الأقرب هو رحيل اللاعب بسبب مماطلة وكيل أعماله والمبالغة في المقابل المادي للتعاقد .
وفي سياق متصل أكد مهند عون أن اللاعب حصل على جزء من مستحقاته المتأخرة لدي النادي وينتظر أن يحصل على باقي مستحقاته مثل باقي اللاعبين، موجهًا الشكر لمجلس إدارة الزمالك لصرف جزء من مستحقات اللاعب.
ويسعى الزمالك في الفترة الحالية لتجديد عقد اللاعب التونسي لاسيما وأن تعاقده مع الفريق ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ويمتلك ساسي عروضا من أندية خليجية في الفترة الحالية.
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