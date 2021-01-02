الاتحاد السكندري يتعادل مع طلائع الجيش ١-١ في الشوط الاول

احتسب محمد عادل حكم مباراة طلائع الجيش والاتحاد السكندري ركلة جزاء لصالح عمرو جمال لاعب الجيش.
وانطلق عمرو جمال مهاجم الطلائع بين دفاع زعيم الثغر، وتوغل حتى وصل الى منطقة الجزاء في الدقيقة ٢٥ من عمر المباراة، وطالب لاعبي الاتحاد بالعودة للــ VAR.
ونصر الـ VAR، لاعبي الاتحاد وتغاضى الحكم عن البطاقة الصفراء التي منحها لمحمد رزق لاعب سيد البلد.
وبعدها بدقيقة احتسب عادل ركلة جزاء أخرى لصالح طلائع الجيش بعد اعتراض مصطفى ابراهيم لاعب الاتحاد لناصر منسي لاعب طلائع الجيش.
وتصدى احمد سمير لركلة الجزاء، وسجلها في شباك محمد صبحي حارس مرمى الاتحاد ليتقدم للطلائع بهدف دون رد في الدقيقة ٢٩ من عمر المباراة.
وسجل رزاق سيسيه هدف التعادل في الدقيقة ٤٠ من عمر المباراة عن طريقة تسديدة قوية سكنت شباك طلائع الجيش.
وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:-
محمد صبحي – محمود رزق – عمرو الميداني – مصطفى ابراهيم – صبري رحيل – مروان عطية – أحمد مانجا – خالد الغندور – رزاق سيسية – فوزي الحناوي – خالد قمر.
وعلى مقاعد البدلاء كل من :-
عماد السيد – مروان النجار – كريم ممدوح – السيد سالم – عمار حمدي – أحمد راشد – عبدالسميع – كريم الديب – روماريو.
بينما جاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي :-
حراسة المرمى : محمد بسام.
خط الدفاع : علي الفيل– أحمد عبد الرحمن زولا – مصطفى الزناري – محمد ناصيف.
خط الوسط: فرانك ستيفن – مهند لاشين– أحمد سمير و اسلام محارب.
الهجوم : ناصر منسي – عمرو مرعي
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