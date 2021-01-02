صحفي إيطالي: محمد صلاح يقترب من ريال مدريد الصيف المقبل

أكد الصحفي الإيطالي أنجيلو مانجيانتي مراسل شبكة سكاي سبورتس، أن النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي هو الهدف الرئيسي لريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفة المقبلة.

وكتب الصحفي عبر حسابه الرسمي على تويتر: "هناك اهتمام كبير من ريال مدريد بـ محمد صلاح، هو الهدف الرئيسي للريال الصيف المقبل."

وكان محمد صلاح قد أدلى بحوار لصحيفة آس الإسبانية ألمح فيه إلى احتمالية رحيله عن فريق ليفربول.

وكانت تقارير في الصحافة الإنجليزية قد أشارت في وقتٍ سابق أن محمد صلاح لن يُجدد تعاقده مع ليفربول، حيث إن الأخير يواجه أزمة فيما يتعلق بتمديد العقد.

وسينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في يونيو 2023 بعد أن انضم من نادي روما الإيطالي صيف 2019 في صفقة تجاوزت حاجز الـ48 مليون يورو.

ويعتبر محمد صلاح أحد أهم لاعبي ليفربول في السنوات الثلاثة الماضية حيث نجح اللاعب المصري في الحصول على جائزة هداف بريميرليج لعامين على التوالي .