صحفي إيطالي: محمد صلاح يقترب من ريال مدريد الصيف المقبل

وكان محمد صلاح قد أدلى بحوار لصحيفة آس الإسبانية ألمح فيه إلى احتمالية رحيله عن فريق ليفربول.
وكانت تقارير في الصحافة الإنجليزية قد أشارت في وقتٍ سابق أن محمد صلاح لن يُجدد تعاقده مع ليفربول، حيث إن الأخير يواجه أزمة فيما يتعلق بتمديد العقد.
وسينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في يونيو 2023 بعد أن انضم من نادي روما الإيطالي صيف 2019 في صفقة تجاوزت حاجز الـ48 مليون يورو.
ويعتبر محمد صلاح أحد أهم لاعبي ليفربول في السنوات الثلاثة الماضية حيث نجح اللاعب المصري في الحصول على جائزة هداف بريميرليج لعامين على التوالي .
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