حقيقة وصول حكام الـVAR فى الشوط الثاني بمباراة سموحة وسيراميكا كليوباترا

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة حقيقة وصول طاقم حكام تقنية الفيديو المعروفة بـ VAR الى استاد الإسكندرية فى الشوط الثاني بمباراة سموحة وسيراميكا كليوباترا بالدورى الممتاز.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد إدارة مباراة سموحة وسيراميكا كليوباترا إلى طاقم تحكيمي بقيادة أمين عمر يعاونه ثنائى المساعدين أحمد صلاح ومحمد عزازى وحكما رابعا ماهر عرابي وحكما لتقنية الفيديو سيد شعبان ومساعده مصطفى الشهدي.

وقال المصدر أن ما يتردد بشأن وصول طاقم تحكيم تقنية الفيديو لمباراة سموحة وسيراميكا كليوباترا فى الشوط الثاني من عمر اللقاء غير صحيح بالمرة لافتا إلى أن الطاقم التحكيمي بأكمله وصل قبل إنطلاق المباراة بـ 90 دقيقة وتواجدوا فى استاد الإسكندرية.

وانتهت المباراة التي جمعت فريق سيراميكا كليوباترا ومنافسه سموحة بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدورى الممتاز.

وسيطر سيراميكا كليوباترا على الكرة بنسبة 56% مقابل 44% لصالح سموحة.

وخلال المباراة ظل الفريقان يبحثان عن شفرة لتحطيم الدفاعات، وسط حذر من فتح الخطوط؛ خوفًا من استقبال هدف .

وكانت أخطر الهجمات، كرة سددها محمد إبراهيم، لاعب سيراميكا كليوباترا، من ركلة حرة مباشرة في أقصى الزاوية اليسرى العلوية للمرمى تصدى لها الحارس الهاني سليمان ببراعة في الشوط الاول.

ولم يشهد الشوط الثاني هجمات خطيرة من جانب الفريقين في ظل حرصهم على عذرية شباكهم .

وبدأ هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا المباراة، بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر

الدفاع: أحمد محسن - خالد صبحي - طارق سامي - رجب بكار

الوسط: كوامي بونسو - محمد إبراهيم - محمد توني - محمد مسعد

الهجوم: شريف دابو - شادي حسين

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من، محمود شكري ومحمد جمال وعبد الله محمود وسيف تقى ومحمد حسن وأحمد غنيم، محمود نبيل، وينفول كوبينا ومصطفى ميسي.

بهذه النتيجة يحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الخامس في جدول ترتيب الدورى المصري الممتاز برصيد 5 نقاط بينما جاء فريق سموحة في المركز الثامن برصيد 6 نقاط .