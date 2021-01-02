اعلن باريس سان جيرمان الفرنسي، تعيين ماوريسيو بوتشيتينو مدربا للفريق خلفا لتوماس توخيل.
وكشف باريس سان جيرمان عن التعاقد مع المدرب الفرنسي عبر حسابات الفريق الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. ووقع باريس سان جيرمان عقدا مع بوتشيتينو حتى صيف 2022 مع إمكانية التجديد لعام إضافي.
ويعد فريق باريس سان جيرمان هو الفريق السابق للأرجنتيني بوتشيتينو حيث لعب معه في الفترة من 2001 إلى 2003.
ورحل توماس توخيل عن تدريب باريس سان جيرمان قبل أيام وذلك بعد تذبذب النتائج مع فريق العاصمة الفرنسية.
ومن المقرر أن يخوض المدرب الأرجنتيني أولى مبارياته مع فريق العاصمة يوم الأربعاء المقبل أمام سانت ايتان في الدوري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسميًا.. بوتشيتينو مدربا لـ باريس سان جيرمان خلفا لـ توخيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.