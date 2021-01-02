رسميًا.. بوتشيتينو مدربا لـ باريس سان جيرمان خلفا لـ توخيل

اعلن باريس سان جيرمان الفرنسي، تعيين ماوريسيو بوتشيتينو مدربا للفريق خلفا لتوماس توخيل.

وكشف باريس سان جيرمان عن التعاقد مع المدرب الفرنسي عبر حسابات الفريق الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. ووقع باريس سان جيرمان عقدا مع بوتشيتينو حتى صيف 2022 مع إمكانية التجديد لعام إضافي.

ويعد فريق باريس سان جيرمان هو الفريق السابق للأرجنتيني بوتشيتينو حيث لعب معه في الفترة من 2001 إلى 2003.

ورحل توماس توخيل عن تدريب باريس سان جيرمان قبل أيام وذلك بعد تذبذب النتائج مع فريق العاصمة الفرنسية.

ومن المقرر أن يخوض المدرب الأرجنتيني أولى مبارياته مع فريق العاصمة يوم الأربعاء المقبل أمام سانت ايتان في الدوري.