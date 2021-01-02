نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على نتائج الجولة الخامسة بالمجموعة الرابعة بالقسم الثالث في المقال التالي
وشهدت المباريات خسارة فريق اهناسيا بهدف نظيف أمام مضيفه طاميه بقيادة مديره الفنى رمضان رجب .
وتعادل ببا بملعبه أمام سنورس بنتيجة 1/1، ونجح الواسطى فى تحقيق فوز على ضيفه راس غارب بثلاثية نظيفة .
وخسر اطسا أمام عاملين غارب بنتيجة 1/2 ، كما خسر ابشواى بنتيجة ثقيلة 2/6 أمام ضيفه مطرطارس في ديربي أبناء الفيوم .
وفاز فريق سينزو على حساب فريق ابو كساة بهدف نظيف، بينما لم يلعب مركز شباب الفيوم بتلك الجولة .
ترتيب المجموعة الرابعة
1 - مطرطارس 13 نقاط
2 - ابو كساة 10 نقاط
3 - سينزو 11 نقاط
4 - ابشواى 9 نقاط
5 - الواسطى 7 نقاط
6 - طامية 8 نقاط
7 - سنورس 5 نقاط
8 - عاملين غارب 5 نقاط
9 - اهناسيا 4 نقاط
10 - مركز شباب الفيوم 3 نقاط
11 - ببا 3 نقاط
12 - اطسا نقطتين .
13 - راس غارب صفر .