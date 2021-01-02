نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز بنها والعبور وتعادل البلاستيك والشمس وسقوط إسكو بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت نتائج الجولة السادسة للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة بدوري القسم الثالث عن فاز بنها على اتحاد الشرطة بهدفين مقابل هدف سجلها أيمن رشاد ويليام.

وحقق العبور فوزا مثيرا على على فريق قليوب بهدف مصطفى رمضان، كما فاز فريق مصر للتأمين على المرج بثلاثة أهداف نظيفة.



وتغلب فريق ايروسبورت على نظيرة فريق اسكو بهدفين مقابل هدف، وتعادل فريق بهتيم مع فريق سراى القبه بهدف لمثله.

وتعادل البلاستيك مع فريق الأميرية بهدف لمثله، وادار اللقاء الحكم محمد مجدي، عاونه أحمد ساهر، واحمد جمال.

وتعادل شباب طوخ مع فريق الغابة بهدفين لكل منهما، كما تعادل ألماظة مع الشمس بنفس النتيجة.



ترتيب المجموعة السادسة



1- بنها 14 نقطة

2- اسكو 10 نقاط

3- اتحاد الشرطة 10 نقاط

4- البلاستيك 10 نقاط

5- مصر للتأمين 9 نقاط

6- الغابه 9 نقاط

7- ألماظة 9 نقاط

8- طوخ 9 نقاط

9- المرج 8 نقاط

10- الشمس 8 نقاط

11- العبور 8 نقاط

12- بهتيم 7 نقاط

13- الأميرية 6 نقاط

14- ايروسبورت 5 نقاط

15- قليوب نقطتين

16- سراى القبه نقطتين