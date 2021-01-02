نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز ملوي والقيس وتعادل بني مزار في القسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيم اليوم مباريات الأسبوع الخامس لمسابقة دوري القسم الثالث، للمجموعة الثالثة للموسم الكروي 2020\2021.



حيث فاز فريق نادي ملوي، علي فريق ناصر الفكرية، بهدف نظيف ، في المباراة التي جمعتهما علي ملعب ناصر ملوي.



كما فاز فريق مركز شباب القيس، علي فريق الوليدية، بهدف نظيف، في المباراه التي شهدها ملعب مطاي.



في حين تعادل فريق مركز شباب الخارجة، مع فريق بني مزار ، بهدف لكل فريق، في المباراه التي جاءت على ملعب الخارجة.



وتعادل فريق القوصية، مع فريق مركز شباب ناصر ملوي ، بهدف لكل فريق، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ديروط.



ومن المقرر أن تستكمل مباريات الجولة الخامسة لمسابقة دوري القسم الثالث الأحد والاثنين القادمين، عندما يلعب فريق مركز شباب سمالوط مع فريق الهنداو الأحد القادم، كما يلعب يوم الاثنين القادم فريق مركز شباب مغاغه، مع فريق الوادي الجديد وكلاهما على ملعب مطاي .



ترتيب المجموعة الثالثة

1- مركز شباب القيس 11 نقطة

2- ناصر الفكرية 9 نقاط

3 -نادي ملوي 9 نقاط

4- القوصية 8 نقاط

5 - مركز شباب ناصر ملوي 8 نقاط

6- مركز شباب الخارجة 8 نقاط

7- - مركز شباب مغاغه 7 نقاط

8 - الوليدية 6 نقاط

9 - مركز شباب سمالوط 4 نقاط

10 - الهنداو 4 نقاط

11- بني مزار 4 نقاط

12 - الوادي الجديد بلا نقاط

