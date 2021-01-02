نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم لكرة اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، عن مواعيد مباريات منتخب مصر في البطولة، والتي ستقام على صالة استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات البطولة المقرر انطلاقها في شهر يناير المقبل.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب تشيلي يوم 13 يناير بالجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم، بينما سيواجه منتخب الفراعنة مع نظيره منتخب التشيك يوم 16 من الشهر نفسه ضمن الجولة الثانية بالمجموعة السابعة، ويختتم منتخبنا الوطني مبارياته بالمجموعة بمواجهة نظيره السويد يوم 18 يناير.

وستقام مباريات منتخب مصر ضد تشيلي والتشيك والسويد في تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

يذكر أن هذه أول بطولة لكأس العالم لكرة اليد تضم 32 منتخبًا بدلاً من 24، وستكون هذه البطولة الثالثة التي تستضيفها أفريقيا والثانية التي تستضيفها مصر، وأول بطولة عالم تقام خارج أوروبا منذ عام 2015.