نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عودة ستاد القاهرة لاستضافة المباريات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص أشرف صبحي، وزير وزير الشباب والرياضة على القيام بجولة تفقدية شملت لإستاد القاهرة الدولي وتجول في المقصورة الرئيسية، والمدرجات ومنطقة الاعلاميين، وقاعات كبار الزوار.

وأعلن أشرف صبحي أن ستاد القاهرة سوف يكون متاحا بعد يوم 15 يناير الجاري لإقامة المباريات عليه.

كما حرص أشرف صبحي على لقاء متطوعي بطولة كأس العالم لكرة اليد والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري بمشاركة منتخبات 32 دولة .

وكان ستاد القاهرة استضاف مباراة نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية بين الأهلي والزمالك.