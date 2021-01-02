نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على نتائج الجولة السادسة للمجموعة السابعة بالقسم الثالث في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أقيمت اليوم السبت لقاءات الجولة السادسة للمجموعة السابعة بالقسم الثالث ، والتي شهدت إقامة 7 مباريات ، وحصل فريق أبو صوير على راحة .
ميت الخولي و النوبة
إنتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثية لكل منهما ، ليرتفع رصيد الفريق الدمياطي للنقطة 4 ، فيما وصل رصيد النوبة 8 .
المطرية و رأس البر
إنتهت بفوز الفريق الدمياطي بهدف نظيف ، ليرتفع رصيده للنقطة 9 ، فيما تجمد رصيد المطرية عند النقطة 5 .
سماد السويس و كهرباء الإسماعيلية
إنتهى بفوز الكهرباء بثلاثية نظيفة ، ليرتفع رصيده للنقطة 16 ليستمر في القمة ، فيما تجمد رصيد السماد بلا نقاط .
الرباط و الأنوار و القنطرة غرب
إنتهت بفوز الأول برباعية مقابل هدفين ، ليرتفع رصيده للنقطة 10 ، فيما تجمد رصيد القنطرة غرب عند النقطة 10 .
غزل السويس و أبو شحاتة
إنتهى بفوز أبو شحاتة بثنائية نظيفة ، ليرتفع رصيده للنقطة 13 ، فيما تجمد رصيد الغزل السويس بلا نقاط في المركز الأخير .
غزل دمياط و الشهداء
إنتهى بفوز الثاني بثنائية ، ليرتفع رصيده للنقطة 12 ، فيما تجمد رصيد الغزل عند النقطة 3 .
دمياط و بورفؤاد
.إنتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف ، ليرتفع رصيد دمياط للنقطة 11 ، فيما وصل رصيد بورفؤاد للنقطة 12 .
وفيما يلي ترتيب المجموعة :
١- كهرباء الإسماعيلية 16 نقطة
٢- أبو شحاتة 13 نقطة
٣- بورفؤاد 12 نقطة
٤-الشهداء 12 نقطة
٥- دمياط ١١ نقطة
٦- القنطرة غرب 10 نقاط
٧- الرباط و الأنوار 10 نقاط
٨-رأس البر 9 نقاط
٩- النوبة 8 نقاط
١٠ - ميت الخولي 6 نقاط
١١- المطرية 5 نقاط
١٢- غزل دمياط 3 نقاط
١٣- أبو صوير 1 نقطة
١٤- سماد السويس صفر
١٥ - غزل السويس صفر