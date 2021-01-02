الرياضة

تعرف على نتائج الجولة السادسة للمجموعة السابعة بالقسم الثالث

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أحمد جودة - القاهرة - أقيمت اليوم السبت لقاءات الجولة السادسة للمجموعة السابعة بالقسم الثالث ، والتي شهدت إقامة 7 مباريات ، وحصل فريق أبو صوير على راحة .

ميت الخولي و النوبة

إنتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثية لكل منهما ، ليرتفع رصيد الفريق الدمياطي للنقطة 4 ، فيما وصل رصيد النوبة 8 .

المطرية و رأس البر

إنتهت بفوز الفريق الدمياطي بهدف نظيف ، ليرتفع رصيده للنقطة 9 ، فيما تجمد رصيد المطرية عند النقطة 5 .

سماد السويس و كهرباء الإسماعيلية

إنتهى بفوز الكهرباء بثلاثية نظيفة ، ليرتفع رصيده للنقطة 16 ليستمر في القمة ، فيما تجمد رصيد السماد بلا نقاط .

الرباط و الأنوار و القنطرة غرب

إنتهت بفوز الأول برباعية مقابل هدفين ، ليرتفع رصيده للنقطة 10 ، فيما تجمد رصيد القنطرة غرب عند النقطة 10 .

غزل السويس و أبو شحاتة

إنتهى بفوز أبو شحاتة بثنائية نظيفة ، ليرتفع رصيده للنقطة 13 ، فيما تجمد رصيد الغزل السويس بلا نقاط في المركز الأخير .

غزل دمياط و الشهداء

إنتهى بفوز الثاني بثنائية ، ليرتفع رصيده للنقطة 12 ، فيما تجمد رصيد الغزل عند النقطة 3 .

دمياط و بورفؤاد
.إنتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف ، ليرتفع رصيد دمياط للنقطة 11 ، فيما وصل رصيد بورفؤاد للنقطة 12 .

وفيما يلي ترتيب المجموعة :

١- كهرباء الإسماعيلية 16 نقطة
٢- أبو شحاتة 13 نقطة
٣- بورفؤاد 12 نقطة
٤-الشهداء 12 نقطة
٥- دمياط ١١ نقطة
٦- القنطرة غرب 10 نقاط
٧- الرباط و الأنوار 10 نقاط
٨-رأس البر 9 نقاط
٩- النوبة 8 نقاط
١٠ - ميت الخولي 6 نقاط
١١- المطرية 5 نقاط
١٢- غزل دمياط 3 نقاط
١٣- أبو صوير 1 نقطة
١٤- سماد السويس صفر
١٥ - غزل السويس صفر

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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