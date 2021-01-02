نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على نتائج الجولة السادسة للمجموعة السابعة بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيمت اليوم السبت لقاءات الجولة السادسة للمجموعة السابعة بالقسم الثالث ، والتي شهدت إقامة 7 مباريات ، وحصل فريق أبو صوير على راحة .

ميت الخولي و النوبة

إنتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثية لكل منهما ، ليرتفع رصيد الفريق الدمياطي للنقطة 4 ، فيما وصل رصيد النوبة 8 .

المطرية و رأس البر

إنتهت بفوز الفريق الدمياطي بهدف نظيف ، ليرتفع رصيده للنقطة 9 ، فيما تجمد رصيد المطرية عند النقطة 5 .

سماد السويس و كهرباء الإسماعيلية

إنتهى بفوز الكهرباء بثلاثية نظيفة ، ليرتفع رصيده للنقطة 16 ليستمر في القمة ، فيما تجمد رصيد السماد بلا نقاط .

الرباط و الأنوار و القنطرة غرب

إنتهت بفوز الأول برباعية مقابل هدفين ، ليرتفع رصيده للنقطة 10 ، فيما تجمد رصيد القنطرة غرب عند النقطة 10 .

غزل السويس و أبو شحاتة

إنتهى بفوز أبو شحاتة بثنائية نظيفة ، ليرتفع رصيده للنقطة 13 ، فيما تجمد رصيد الغزل السويس بلا نقاط في المركز الأخير .

غزل دمياط و الشهداء

إنتهى بفوز الثاني بثنائية ، ليرتفع رصيده للنقطة 12 ، فيما تجمد رصيد الغزل عند النقطة 3 .

دمياط و بورفؤاد

.إنتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف ، ليرتفع رصيد دمياط للنقطة 11 ، فيما وصل رصيد بورفؤاد للنقطة 12 .

وفيما يلي ترتيب المجموعة :

١- كهرباء الإسماعيلية 16 نقطة

٢- أبو شحاتة 13 نقطة

٣- بورفؤاد 12 نقطة

٤-الشهداء 12 نقطة

٥- دمياط ١١ نقطة

٦- القنطرة غرب 10 نقاط

٧- الرباط و الأنوار 10 نقاط

٨-رأس البر 9 نقاط

٩- النوبة 8 نقاط

١٠ - ميت الخولي 6 نقاط

١١- المطرية 5 نقاط

١٢- غزل دمياط 3 نقاط

١٣- أبو صوير 1 نقطة

١٤- سماد السويس صفر

١٥ - غزل السويس صفر