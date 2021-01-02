نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنتر ميلان يكشف حقيقة عرض النادي للبيع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى رئيس إنتر ميلان، ستيفن تشانغ، التقارير الإعلامية المحلية، التي تحدثت عن سعيه لبيع النادي.

قالت تقارير إعلامية إيطالية، اليوم السبت، إن بنك روتشيلد مخول ببيع النادي بالكامل، والبحث عن مستثمرين، لشراء حصة أقلية في أسهم النادي بدلا من ليون روك.

لكن النادي الذي سبق له التتويج بدوري إيطاليا ينفي بشدة هذه التقارير.

وقال النادي في بيان: "بالنسبة للشائعات التي ترددت اليوم، وخاصة تلك التي تشير إلى إمكانية بيع نادي إنتر ميلان، فإن الرئيس ستيفن تشانغ ينفي وبشكل قاطع هذه الإدعاءات الكاذبة، ويؤكد أنه لا أساس لها من الصحة".

وتملك شركة سونينغ الصينية القابضة حصة أغلبية في أسهم إنتر ميلان منذ 2016، بينما عين تشانغ رئيساً للنادي في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 عندما كان عمره 27 عاماً.