نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على التردد الجديد لقنوات "أون تايم سبورت" والأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع بداية العام الجديد، تقوم العديد من الفضائيات المحلية والعربية بتغيير تردداتها عبر القمر الصناعي نايل سات بدءًا من اليوم الأول من يناير 2021.

ويستعرض الفجر الرياضي ترددات الفضائيات الرياضية المختلفة من أجل عشاق كرة القدم وباقي الرياضات المختلفة والتي جاءت على النحو الآتي:-

* قناة بي إن سبورتس المفتوحة:

- التردد: 12604

- الترميز: 27500

- معدل الاستقطاب: أفقي

- تصحيح الخطأ : 2/3

* أون تايم سبورت :

- التردد: 10853

- معدل الترميز:27500

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6

- الاستقطاب: أفقي

* قناة النادي الأهلي:

- التردد: 11747

- معدل الترميز: 27500

- الاستقطاب: أفقي

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6

* قناة نادي الزمالك:

- التردد: 11449

- الترميز: 27500

- الاستقطاب: أفقي

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6

* قناة نايل سبورت:

- التردد: 11842

- معدل الترميز: 2700

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

- الاستقطاب: أفقي.