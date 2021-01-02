نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز منية سمنود والأمير بايونيرز في القسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيمت اليوم 6 مباريات ضمن الجولة السادسة لمباريات المجموعة التاسعة بالقسم الثالث بينما يقام الأحد بلقاء ميجاسبورت وبلقاس.

وأسفرت اللقاءات عن فوز فريق بايونيرز (شيكو) على مياه الدقهلية بهدف حماده يحيي.