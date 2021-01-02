دسوق يتغلب علي سيدي سالم في جولة مثيره من دوري القسم الثالث

أحمد جودة - القاهرة - Advertisements

اقيم اليوم السبت مباريات الجولة السادسة لمنافسات المجموعة الثامنة من مسابقة دوري القسم الثالث

حيث حقق فريق الزعفران الفوز علي فريق سبورتنج كاسل بنتيجة هدف نظيف.

ونجح فريق دسوق في التغلب علي نظيره فريق سيدي سالم بنتيجة بهدفين مقابل هدف.

وتمكن فريق م. شباس الشهداء تحقيق الفوز علي م. ش الحنفي بنتيجة هدفين مقابل هدف

ونجح م.ش كوم حماده حصد الثلاث نقاط من مطوبس لعدم سفر مطوبس الي ارض الملعب ادي ذلك الغاء حكم المباراة لصالح فريق مركز شباب كوم حمادة

وتغلب الحامول علي نظيره اتحاد بسيون بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدفين

وتعادل عثماثون امام فريق م. ش سيدي غازي بهدف لكل فريق

ترتيب المجموعة الثامنة بـ دوري القسم الثالث

1- صيد المحلة 15 نقطة

2- شباب كوم حماده 13 نقطة

3- بلطيم 10 نقاط

4- سمنود 10 نقاط

5- عثماسون 9 نقاط

6- سيدي غازي 8 نقاط

7- سيدي سالم 7 نقاط

8- سبورتنج كاسل 6 نقاط

9- شباب الشهداء 5 نقاط

10- كوم حماده 5 نقاط

11- الحامول 5 نقاط

12- دسوق 5 نقاط

13- الحنفي 4 نقاط

14- مطوبس نقطة وحيدة

15- اتحاد بسيون نقطة وحيدة

16- الزعفران بلا نقاط