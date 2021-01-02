نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “توقف القطار” ترتيب جدول الدوري المصري 2021 || بعد تعادل الأهلي مع وادي دجلة جدول محدث يومياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترتيب جدول الدوري المصري، يبحث عشاق الدوري المصري الممتاز عن ترتيب جدول الدوري، وأيضاً الدوريات الكبري لمتابعة ترتيب أنديتهم في الدوريات العالمية،بعد تعثر الأهلي أمس أمام وادي دجلة وفقده أول نقطتين بعد أن حقق الفوز في ثلاث مباريات متتالية، وبذالك فقد الصدارة لصالح فريق الجونة المتصدر للترتيب حتى الآن، والدوري المصري الممتاز يستمل اليوم بعدة لقاءات أهمها مباراة أنبي ضد الزمالك، التي ستكون ختام مباريات الأسبوع الخامس في المسابقة، ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم أحدث ترتيب للدوري الممتاز من خلال كود محدث يومياً فتابعونا. ترتيب جدول الدوري المصري2021 # الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الجونة 5 3 2 0 29 3:6 3 11 2 الأهلي 4 3 1 0 30 1:10 9 10 3 المصري البورسعيدي 5 2 3 0 29 2:6 4 9 4 الزمالك 3 2 1 0 31 1:5 4 7 5 سيراميكا كليوباترا 4 2 1 1 30 2:5 3 7 6 بيراميدز 4 2 1 1 30 5:6 1 7 7 الإسماعيلي 5 1 3 1 29 5:6 1 6 8 سموحة 5 1 3 1 29 5:4 -1 6 9 أسوان 5 2 0 3 29 7:3 -4 6 10 وادي دجلة 4 1 2 1 30 4:4 0 5 11 البنك الأهلي 5 1 2 2 29 6:5 -1 5 12 الاتحاد السكندري 1 - 1 4 1 2 1 30 7:4 -3 5 12 غزل المحلة 5 1 2 2 29 7:4 -3 5 13 إنبي 3 1 1 1 31 2:2 0 4 14 مصر المقاصة 5 1 1 3 29 7:4 -3 4 15 الانتاج الحربي 5 1 1 3 29 11:6 -5 4 16 المقاولون العرب 4 1 0 3 30 5:3 -2 3 17 طلائع الجيش 1 - 1 5 0 2 3 29 8:5 -3 2 جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز الدوري المصري أقدم مسابقة في قارة أفريقيا والوطن العربي أنطلق عام 1948 وتحديداً يوم 22/10/1948، وحصل على لقب النسخة الأولى النادي الأهلي الذي يعتبر هو أكثر فرق الدوري حصولاً على اللقب، فقد حصل على اللقب 42 مرة من أصل 61 نسخة، ويتكون الدوري المصري من 18 فريق، يلتقيا بنظام الذهاب والإياب يحصل الفريق الفائز باللقب على أكثر عدد من النقاط، ويقام الدوري بنظام المجموعة الواحدة ويتم هبوط 3 فرق كل عام ويصعد 3 من القسم الأول، وأقيمت المسابقة من مجموعتين في 6 مواسم فقط. قائمة هدافي الدوري المصري عبر تاريخه اللاعب حسن الشاذلي ” أحرز 187 هدف وكان يلعب في الترسانة”.

اللاعب حسام حسن ” أحرز 168 هدف لعب في الأهلي والزمالك وعدة أندية أخرى”.

اللاعب مصطفى رياض “123 هدف لعب في فريق الترسانة.

اللاعب السيد الضظوي “سجل 112 هدف لعب في المصري والأهلي”.

الأسطورة محمود الخطيب ” سجل 108 هدف لعب في الأهلي”.

اللاعب أحمد الكأس ” سجل 107 هدف لعب في الأوليمبي والزمالك”.

اللاعب محمد أبوتريكه ” سجل 106 هدف لعب للأهلي”.

اللاعب عبد الله السعيد ” سجل 103 هدف لعب للإسماعيلي، الأهلي، بيراميدز”.

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