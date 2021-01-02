نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2021 وترتيب هدافي البريمرليج في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديد من جماهير كرة القدم العالمية حول العالم عن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز من آن لآخر، حيث يعد الدوري الإنجليزي الممتاز هو أحد أقوى الدوريات العالمية في كرة القدم إن لم يكن هو الدوري الأقوى، حيث يزخر الدوري الإنجليزي الممتاز بالعديد من الأندية ذات باع وتاريخ طويل في كرة القدم الإنجليزية، والأوروبية، بجانب تواجد العديد من النجوم من اللاعبين والمدربين، كما أنه يعد الدوري الأكثر مشاهدة على مستوى العالم، بالإضافة إلى أنه الدوري صاحب الأعلى عوائد بث على مستوى العالم، لما به من منافسة شرسة بين الأندية على نيل لقب الدوري الإنجليزي، بالإضافة للمنافسات المتعددة، والتي تتم بين الأندية داخل الدوري، حيث نجد أن هناك أندية تتصارع على الفوز بمقعد في الدوريات الأوروبية، وأخرى تتنافس على البقاء في الدوري، لذا فإن للدوري الإنجليزي له مذاق آخر غير بقية الدوريات الأوروبية.

الدوري الإنجليزي الممتاز

ويتواجد في الدوري الإنجليزي الممتاز عشرون نادياً يتنافسون فيما بينهم على بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2021، ويحمل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز فريق ليفربول، والذي تمكن من حصد لقب الدوري الموسم الماضي بعد غياب دام لنحو 30 عاماً من آخر مرة حقق فيها الريدز لقب الدوري الإنجليزي.

وتُقام مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بنظام الذهاب والإياب، حيث يلعب كل فريق مع بقية الفرق الأخرى مبارتين إحداهما على أرضه والأخرى على ملعب الخصم، وتسدل مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز ستارها بعد نهاية الجولة الثامنة والثلاثين من بداية الدوري.

ومن أشهر الأندية التي تتواجد في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم: ليفربول، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وليستر سيتي، وتوتنهام، وأرسنال، وأستون فيلا، وتمتلك كافة الأندية في الدوري الإنجليزي العديد من اللاعبين الدوليين، والذين يمثلون منتخبات بلادهم على مستوى المنتخبات، ولعل أبزر النجوم العرب المشاركين في الدوري الإنجليزي الممتاز هم: محمد صلاح، ورياض محرز، وحكيم زياش، ومحمود تريزيجيه، وسعيد بن رحمة، وأحمد حجازي مدافع ويست بروميتش والذي انضم لفريق اتحاد جدة السعودي خلال الانتقالات الماضية.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

وبالنظر إلى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز نجد أن المنافسة على التتويج بلقب الدوري هذا الموسم تنحصر بين: ليفربول حامل اللقب، وغريمه التقليدي مانشستر يونايتد، والذي عاد للمنافسة بعد غياب سنوات، وتوتنهام هوتسبير بقيادة مديره الفني جوزيه مورينيو، ومن خلفهم تأتي أندية إيفيرتون، وأستون فيلا، وتشيلسي، ومان سيتي، وإليكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن:

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 ليفربول 16 9 6 1 22 20:37 17 33 2 مانشستر يونايتد 16 10 3 3 22 24:33 9 33 3 توتنهام هوتسبير 16 8 5 3 22 15:29 14 29 4 ليستر سيتي 16 9 2 5 22 20:29 9 29 5 إيفرتون 16 9 2 5 22 20:26 6 29 6 تشيلسي 16 7 5 4 22 18:31 13 26 7 أستون فيلا 15 8 2 5 23 16:29 13 26 8 مانشستر سيتي 14 7 5 2 24 12:21 9 26 9 ساوثهامتون 16 7 5 4 22 19:25 6 26 10 وست هام يونايتد 17 7 5 5 21 21:24 3 26 11 ليدز يونايتد 17 7 2 8 21 33:30 -3 23 12 كريستال بالاس 2 - 0 17 6 4 7 21 29:22 -7 22 13 وولفرهامبتون 16 6 3 7 22 21:15 -6 21 14 آرسنال 16 6 2 8 22 19:16 -3 20 15 نيوكاسل يونايتد 15 5 4 6 23 24:17 -7 19 16 بيرنلي 15 4 4 7 23 20:9 -11 16 17 برايتون 16 2 7 7 22 25:18 -7 13 18 فولهام 15 2 5 8 23 23:13 -10 11 19 وست بروميتش ألبيون 16 1 5 10 22 35:11 -24 8 20 شيفيلد يونايتد 0 - 2 17 0 2 15 21 29:8 -21 2

جدول هدافي الدوري الإنجليزي

وبجانب المنافسة الشرسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز نجد أن هناك منافسة على التتويج بلقب هداف الدوري الإنجليزي، حيث أن الفوارق بين هدافي الدوري الإنجليزي ضيئلة، وتتغير القائمة من جولة إلى أخرى.

ويتصدر الدولي المصري محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن برصيد 13 نقطة، إلا أن المنافسة هذا الموسم تتم بين العديد من اللاعبين، فالفوارق بينهم في عدد الأهداف حتى الآن ليست بالكبيرة، وإليكم جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز: