ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم في الجولة الحادية عشر 2020

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عمر شويل - جدة الدوري السعودي لكرة القدم الجولة الحادية عشر، عرف سابقا بالدوري السعودي للمحترفين وهي بطولة رئيسية لكرة القدم في المملكة العربية السعودية، وتصنف ثاني أغلي بطولة لكرة القدم في القارة الأسيوية، و كانت أول بطولة له لكرة القدم سنة ١٩٧٦ وعرفت باسم الدوري الممتاز وحصل الفريق الفائز علي درع الدوري، و أصبح اسمه كأس دوري خادم الحرمين الشريفين في سنة ١٩٩١ بعد وجود نظام المربع الذهبي، وتم إلغاء هذا النظام في سنة ٢٠٠٧ و تم تسميته بالدوري السعودي لكرة القدم .

ترتيب الدوري السعودي في الجولة الحادية عشر

ترتيب فرق الدوري السعودي في الجولة الحادية عشر ، حيث فاز نادي الاتحاد علي نادي الباطن ٢_١ وفاز نادي النصر علي نادي الفيصلي ٣_٢، وتعادل نادي الهلال مع نادي الشباب ١_٢، حيث كان ترتيب الفرق بعد انتهاء الجولة الحادية عشر هو أن نادي الهلال في المركز الأول ٢٤ نقطة ونادي الأهلي في المركز الثاني ٢٢ نقطة، ونادي الشباب في المركز الثالث ١٩ نقطة ونادي الاتحاد في المركز الرابع ١٨ نقطة، ونادي الاتفاق في المركز الخامس ١٧ نقطة ونادي الوحدة في المركز السادس ١٥ نقطة، ونادي التعاون في المركز السابع ١٤ نقطة ونادي الفتح في المركز الثامن ١٣ نقطة.

ترتيب هدافي الدوري السعودي في الجولة الحادية عشر

يتصدر في ترتيب هدافي الدوري السعودي للجولة الحادية عشر اللاعب فابيو ابرو لاعب نادي الباطن ٨ أهداف، ورومارينيو لاعب نادي الاتحاد المركز الثاني ٧ أهداف وكارلوس لاعب نادي أبها المركز الثالث ٦ أهداف، ديمتري بيتراتوس لاعب ناي الوحدة المركز الرابع ٦ أهداف، وايميليو زيلايا لاعب نادي ضمك المركز الخامس ٦ أهداف، وجوليو تافاريس لاعب نادي الفيصلي المركز السادس٦ أهداف وعمر السومة لاعب نادي الأهلي المركز السابع ٦ أهداف، وعلي الزقعان لاعب نادي الفتح المركز الثامن ٥ أهداف في الجولة الحادية عشر للدوري السعودي .