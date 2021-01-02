ليستر سيتي يمدد تعاقده مع إيفانز حتى 2023

لندن – د.ب.أ: مدد ليستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع جوني إيفانز مدافع الفريق، ، حيث توصلا لاتفاق يبقي اللاعب بالنادي حتى صيف 2023. وانضم إيفانز 32 عاما، لاعب مانشستر يونايتد السابق، إلى ليستر قادما من نادي وست بروميتش في 2018 ولعب 89 مباراة منذ وصوله. وقال إيفانز للموقع الرسمي لنادي ليستر سيتي :” أحببت المكان هنا منذ أول يوم لوصولي”. وأضاف :” هناك أجواء رائعة حول المكان كما أنه ناد لديه الكثير من الطموح”. وأكد :” اللاعبون طموحون.

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