صحار بطلا لكأس مجيس للخدمات الصناعية لكرة القدم الشاطئية

صحار ـ من يحيى بن سالم المعمري:

توج نادي صحار بلقب كأس شركة مجيس للخدمات الصناعية لكرة القدم الشاطئية لأندية محافظة شمال الباطنة بعد فوزه على نادي السلام 5 مقابل 4 في المباراة النهائية التي أقيمت على الملعب الرملي بالمجمع الرياضي بصحار ، وبعد نهاية المباراة قام سعادة خالد بن سالم السيل الغساني مستشار وزارة الثقافة والرياضة والشباب بتسليم كأس البطولة لقائد نادي صحار وكرم أصحاب المراكز الفائزة والمجيدين وأفضل حارس ولاعب وهداف المسابقة .. من جانبها قدمت المديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بشمال الباطنة الشكرلشركة مجيس للخدمات الصناعية على دعمها للمسابقة وأشادت بتعاون الاتحاد العماني لكرة القدم وأثنت على جهود حكام المسابقة والفرق الكروية لأندية مجيس والسلام وصحار وصحم والخابورة والسويق والفرق الإعلامية وقيادة شرطة محافظة شمال الباطنة ومستشفى الرفاعة على المشاركة والتنظيم خلال منافسات البطولة التي أقيمت خلال الفترة 27-31 من شهر ديسمبر الفائت .. يذكر أن البطولة أفرزت مواهب شابة تمتلك الإمكانيات وقادرة على تمثيل المنتخبات الوطنية وكانت محل إشادة من المدرب طالب هلال مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية .

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