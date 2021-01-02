تزكية إبراهيم المقبالي رئيسا وانتخاب عبدالعزيز العجمي نائبا للرئيس ومانع الجابري أمينا للسر

لا مفاجآت في اجتماع الجمعية العمومية بنادي صحار صحار ـ من يحيى بن سالم المعمري:

تصوير / الخليل البلوشي

زكت الجمعية العمومية بنادي صحار المهندس ابراهيم المقبالي رئيسا لمجلس إدارة النادي للفترة 2020-2024 وأيمن المقبالي أمينا للصندوق وانتخبت عبدالعزيز العجمي نائبا للرئيس ومانع الجابري أمينا للسر واختارت 5 أعضاء وهم سعيد بن ناصر الشبلي ويوسف المقبالي وسالم الشبلي وخالد الحامدي ومحمد الشبلي بعد انتخابات مثيرة ، وعقد الاجتماع مساء أمس الأول بجامعة صحار بحضور مسؤولي المديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بمحافظة شمال الباطنة و 346 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية من أصل 386 عضوا جددوا بطاقات العضوية للسنة الحالية ، وتم التصديق على محضر الاجتماع السابق للجمعية العمومية والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الفترة الماضية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام الحالي واعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للعام الجديد واختيار مدقق الحسابات وتحديد مكافأته والنظر في اقتراحات الأعضاء.

مناقشات

شهد الاجتماع بعض المناقشات الهادفة حول التقرير المالي والحقوق والالتزامات والتقرير الإداري ومشاركات فرق النادي والمسابقات في مختلف المجالات ومقترحات حول المشاريع الاستثمارية ومواضيع تتعلق بإمكانية تجميد بعض الألعاب وأجمع أعضاء الجمعية العمومية على عدم المساس بالمشاريع الاستثمارية وممتلكات النادي والعمل على تطويرها والاستفادة منها بشكل أفضل وطالبوا بإضافة مشاريع أخرى كما تم رفض تجميد أي لعبة وشددوا على الاهتمام بمختلف الألعاب للاستفادة من المواهب في الولاية .

الجمل يصل قريبا

من المتوقع وصول المدرب المصري حمزة الجمل قريبا لقيادة الفريق الكروي بعد التعاقد معه خلفا للمدرب عبدالرزاق خيري وتم التعاقد مع الكاميروني اندريه زنجا لتدعيم صفوف الأخضر .

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