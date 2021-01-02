نبراس مسقط يخطف لقب القدرة والتحمل لمسافة 100كم للعموم ببركاء

التوليد المحلي يواصل جدارته

خطف الحصان (نبراس مسقط) بقيادة الفارس أمجد بن جمعة بن عبدالباقي والمدرب سعيد بن خميس الهنائي لمالكته هلا التركي وتوليد مربط مسقط المركز الاول في مسابقة القدرة والتحمل والتي نظمها الاتحاد العماني للفروسية بقرية المحامد بمنطقة الوهرة بولاية بركاء لمسافة 100 كم كسباق محلي للعموم بمشاركة 57 خيلا تنافست فيما بينها، كما اشتملت المسابقة على سباقين تأهيليين لمسافة 80كم و40كم، وقد حضر السباق اعضاء مجلس ادارة الاتحاد العماني للفروسية وعدد من المتابعين، حيث انشأت القرية الجديدة بتمويل من المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال.

وشهدت المسابقة منافسة مثيرة بين المشاركين للحصول على اللقب، كما أن الاجواء كانت متميزة في السباق اضافة الى التهيئة الجيدة للمسار الخاص بالسباق وكذلك يعتبر السباق الثاني في هذه القرية الجديدة اضافة الى رصد جوائز مالية مجزية للمراكز الاولى.

100كم محلي للعموم

تنافس في هذه المسابقة لمسافة 100كم محلي للعموم عدد57 خيلا وقد انطلقت المسابقة في تمام الساعة السادسة والنصف صباحا حيث حقق المركز الاول وانتزع الكأس الغالية والميدالية الذهبية نبراس مسقط بقيادة الفارس امجد بن جمعة عبدالباقي والمدرب سعيد بن خميس الهنائي لمالكته هلا التركي ، وحصل على المركز الثاني والميدالية الفضية الحصان رندر مال هزا بقيادة الفارس زكريا بن خميس الحمداني والمدرب والمالك محمد بن صالح البلوشي والمركز الثالث والميدالية البرونزية كانت من نصيب الحصان أسطورة بقيادة الفارس ملهم بن حسن البلوشي والمدرب محمد بن حسن البلوشي لمالكه سعيد بن سليم خوار والمركز الرابع الحصان دي جوس ديلا وفارسه محمد بن اسماعيل البلوشي والمدرب والمالك سعود بن عبدالله الانصاري والمركز الخامس الحصان أي أس سبعة وفارسه مثنى بن ياسر البلوشي ومدربه سعيد بن سالم البلوشي لمالكه أحمد بن صالح الانصاري والمركز السادس الحصان سيليكسدوفوسا وفارسه خالد بن سعيد البلوشي والمدرب سعيد بن سالم البلوشي لمالكه حمد بن سالم البلوشي والمركز السابع الفرس فكتوريا وفارسه باسم بن عبدالمجيد المعمري والمدرب عوف بن جمعة الشيزاوي لمالكه سيف بن سلطان الجابري والمركز الثامن الحصان جولي كات وفارسه أسعد بن أحمد البلوشي والمدرب محمد بن سعيد الكلباني لمالكه هلال بن سعيد الانصاري والمركز التاسع الحصان بي أف اليقظان وفارسه طه بن يوسف المعيني والمدرب احمد بن سالم الكلبان لمالكه شبيب بن ناصر اليزيدي والمركز العاشر الحصان تم تام وفارسه هجرس بن يوسف البلوشي والمدرب والمالك سالم بن احمد البلوشي ، وقد اشتمل السباق على ثلاث مراحل المرحلة الاولى لمسافة 40 كم واعطيت اللون الاحمر والمرحلة الثانية لمسافة 35كم واعطيت اللون الازرق والمرحلة الثالثة لمسافة 25كم واعطيت اللون الاخضر وكان الحد الادني للسرعة 14كم/ساعة والحد الاعلى لمعدل نبض القلب 64 نبضة /دقيقة.

80 كم تأهيلية

المسابقة التأهيلية لمسافة 80كم انطلقت في تمام الساعة الثانية مساء يوم الخميس وشارك فيها عدد 10 خيول وتمكن من اجتياز المسابقة بنجاح عدد 6 خيول، حيث اشتمل السباق على مرحلتين، المرحلة الاولى لمسافة 40كم واعطيت اللون الاحمر والمرحلة الثانية لمسافة 40كم واعطيت اللون الاحمر والحد الادني للسرعة 12كم/ساعة والحد الاعلى للسرعة 16كم/ساعة والحد الاعلى لمعدل نبضات القلب 56نبضة/دقيقة.

40 كم تأهيلية

المسابقة التأهيلية لمسافة 40كم انطلقت في تمام الساعة الثانية مساء شارك فيها عدد 36 خيلا وتمكنت من اجتياز المسابقة بنجاح عدد 34 خيلا، حيث اشتمل السباق على مرحلة واحدة لمسافة 40كم واعطيت اللون الاحمر والحد الادني للسرعة 12كم/ساعة والحد الاعلى للسرعة 16كم/ساعة والحد الاعلى لمعدل نبضات القلب 56نبضة/دقيقة.

نجاح متميز

وقال محمد بن سالم المالكي رئيس لجنة المسابقات الدولية بالاتحاد العماني للفروسية: لله الحمد شهد السباق مشاركة واسعة وايضا منافسة شريفة بين الفرسان المشاركين مع توفير كافة الاساسيات الضرورية لإنجاح السباق وايضا مع وجود كادر تحكيمي وبيطري واشرافي وفني متخصص معظمهم من الاخوة العمانيين .

توفيق من الله

وقال المدرب سعيد بن خميس الهنائي الحاصل على المركز الاول: الحمدلله على هذا الانجاز المشرف والذي نفتخر به جميعا واتوجه بالشكر للسيد منذر بن سيف البوسعيدي على دعمه المتواصل لرياضة القدرة والتحمل وهو المولد لهذا الحصان الطيب والذي يثبت وجوده كانتاج محلي متمنين المزيد من التوفيق والنجاح باذن الله تعالى .

التوليد المحلي يثبت وجوده

وقال سعيد بن مطر السعيدي المولد بمربط مسقط: مما لاشك فيه ان الانتاج المحلي بالسلطنة يواصل اثبات وجوده يوما بعد يوم على المستويين المحلي والدولي وهذا يدل ان الانتاج العماني يتصدر بدون منافس فالحمدلله تمكن اليوم نبراس مسقط من انتزاع اللقب وقبله هبوب مسقط في سباق العيد الوطني الخمسين المجيد ايضا على مسافة 100 كم وهذا الامر لم يأت من فراغ انما هو عمل دؤوب على مدى عدد من السنوات وبدعم سخي من لدن مالك مربط مسقط السيد منذر بن سيف بن حمد البوسعيدي .

انجاز طيب

واشار الفارس امجد بن جمعة عبدالباقي المتوج بالمركز الاول: بداية اشكر الله تعالى على هذا الانجاز الطيب وهو فوز غال ويعني لي الكثير وهو بجهود مستمرة من قبل الداعمين والمشرفين على الفريق وأيضا نشكر الاتحاد والقائمين عليه على دعمهم المستمر وتطويرهم لهذه الرياضة ..