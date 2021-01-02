الجهاز الفني لمنتخب الناشئين يطالب باستمرارية المنتخب بعد إلغاء التصفيات الآسيوية لكأس العالم

في الرياضة 2 يناير,2021

متابعة ـ ليلى بنت خلفان الرجيبية:

بعد ان قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم إلغاء نسختي كأس العالم لاقل من 20 عاما و17 عاما؛ حيث كان من المقرر ان تقام البطولتان في العام 2021 ولكن بسبب جائحة كورونا تم ترحيلهما الى العام 2023 ، حيث تم تأكيد القرار الاخير بإلغاء بطولتي آسيا للناشئين والشباب للعام الجاري و الذي نشره عبد الخالق مسعود نائب رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، بعد أن كانت البطولة الامل المنتظر الذي حلم به اللاعبون والجهاز الفني والاداري طوال الفترة الماضية فلم يكن هناك احتمال واحد في ترحيل البطولة خلال فترة الاستعدادات التي قام بها منتخبنا الوطني في الفترة الماضية من خلال التواجد والانتظام في المعسكرات الداخلية والخارجية بالاضافة الى العديد من المباريات الودية التي أداها لاعبو المنتخب وحلم حجز المقعد لا يزال في الاذهان الا ان الشبح الذي اجتاح العالم خيب جميع الامال والتكهنات ولم يكن أمام من اللجنة المنظمة الا ان ترحل البطولة الى العام 2023 خوفا على اللاعبين من جائحة كورونا بالاضافة الى ان صحة اللاعبين والمتواجدين في البطولة اهم من البطولة نفسها.

ولم يكن باليد حيلة سوى الامتثال الى قرارات اللجنة المنظمة والمشي قدما في الاعدادات الخاصة بالمنتخب على امل انتظار التحديث والتغييرات خلال الايام او الاشهر القادمة والمصير المنتظر للقائمة الحالية للمنتخب ماذا سيكون بعد الغاء تلك البطولات هل سيكتب لهم الاستمرارية ام ان التوقف سيكون مصيرا منتظرا لهم ؟!

إلغاء المعسكر القادم

وكان من المفترض أن ينتظم لاعبو منتخبنا الوطني للناشئين خلال الفترة من 8 وحتى 18 من يناير الجاري بمعسكر داخلي الاول للعام 2021 بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر ولكن خلال الايام الماضية وبعد قرار الغاء البطولات المنتظرة خاطب الاتحاد العماني لكرة القدم الجهاز الفني والاداري للمنتخب بإلغاء المعسكر القادم وذلك نظرا لما سيترتب عليه خلال الفترة القادمة من تعديلات بعد آثار جائحة كورونا .

وقال هلال العوفي مدرب منتخبنا الوطني للناشئين : بناء على تعليمات الاتحاد فإن عملية استمرار المنتخب من عدمها وطبعا دائرة المنتخبات والمكتب الفني بيدهم القرار في المصير المنتظر للمنتخب ومن وجهة نظري اتمنى الاستمرارية للمنتخب واللاعبين للفترة القادمة نظرا لما وصل اليه اللاعبون من فنيات وتكتيكات وعلينا المحافظة على هذه الفئة من اللاعبين حيث اننا عملنا فترة طويلة لنصل للاداء الذي بات عليه اللاعبون خلال الفترة الحالية وكان مشروعا وطنيا لتستمر هذه الفئة من الناشئين تصاعديا في منتخبات الشباب والاولمبي والاول فهم لاعبون ذو كفاءة كبيرة ولديهم مهارات عالية .