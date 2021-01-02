توتنهام يهزم ليدز يونايتد بثلاثية
فاز فريق توتنهام على ضيفه ليدز يونايتد 3 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وتقدم توتنهام بهدف سجله هاري كين في الدقيقة 29 من ركلة جزاء وأضاف هيونغ مين سون الهدف الثاني في الدقيقة 43، وأضاف توبي ألديرفيرليد الهدف الثالث لتوتنهام في الدقيقة 50. وشهدت المباراة طرد مات دويرتي لاعب توتنهام في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.
ورفع توتنهام رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف أمام ليستر سيتي وإيفرتون، وتوقف رصيد ليدز يونايتد عند 23 نقطة في المركز الحادي عشر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توتنهام يهزم ليدز يونايتد بثلاثية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.