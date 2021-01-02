ركلتا جزاء فى دقيقتين وهدف لـ طلائع الجيش أمام الاتحاد السكندري

شهدت مباراة طلائع الجيش والاتحاد السكندرى إحتساب الدولى محمد عادل حكم اللقاء ركلتى جزاء فى دقيقتين لصالح الطلائع فى المباراة التى إنتهت بفوز زعيم الثغر بهدفين مقابل هدف.

واحتسب محمد عادل حكم مباراة طلائع الجيش والاتحاد السكندري ركلة جزاء لصالح عمرو جمال لاعب الجيش، في اللقاء الذى اقيم على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري.

وانطلق عمرو جمال مهاجم الطلائع بين دفاع زعيم الثغر، وتوغل حتى وصل الى منطقة الجزاء في الدقيقة ٢٥ من عمر المباراة، وطالب لاعبو الاتحاد بالعودة للـ VAR.

ونصر الـ VAR، لاعبي الاتحاد وقام حكم المباراة بالغاء القرار وتغاضى عن البطاقة الصفراء التي منحها لمحمد رزق لاعب سيد البلد.

وبعدها بدقيقة احتسب عادل ركلة جزاء أخرى لصالح طلائع الجيش بعد اعتراض مصطفى ابراهيم لاعب الاتحاد لناصر منسي لاعب طلائع الجيش.

وتصدى احمد سمير لركلة الجزاء، وسجلها في شباك محمد صبحي حارس مرمى الاتحاد ليتقدم للطلائع بهدف دون رد في الدقيقة ٢٩ من عمر المباراة.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:-

محمد صبحي – محمود رزق – عمرو الميداني – مصطفى ابراهيم – صبري رحيل – مروان عطية – أحمد مانجا – خالد الغندور – رزاق سيسية – فوزي الحناوي – خالد قمر.

وعلى مقاعد البدلاء كلا من :-

عماد السيد – مروان النجار – كريم ممدوح – السيد سالم – عمار حمدي – أحمد راشد – عبدالسميع – كريم الديب – روماريو.

بينما جاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد بسام.

خط الدفاع : علي الفيل– أحمد عبد الرحمن زولا – مصطفى الزناري – محمد ناصيف.

خط الوسط: فرانك ستيفن – مهند لاشين– أحمد سمير و اسلام محارب.

الهجوم : ناصر منسي – عمرو مرعي