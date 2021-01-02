مدرب سموحة: نستحق الفوز في مبارياتنا السابقة باستثناء لقاء الزمالك

أعرب أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة، عن حزنه بعد تعادل فريقه أمام سيراميكا كليوباترا في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري العام والتي انتهت بالتعادل السلبي

وقال المدير الفني لسموحه: " كنا نستحق الفوز فى لقاء اليوم وكذلك فى المباريات السابقة باستثناء مباراة الزمالك، لاعبى سموحه يهدرون الفرص بشكل غير طبيعى، ودورى هو توصيل الكرة لمنطقة جزاء الخصم والتهديف هو قرار اللاعب، فنحن أكثر الفرق وصولا للمرمى لكننا نخفق فى تسجيل الأهداف، وبالطبع لا ننكر أن فريق سيراميكا كليوباترا فريق متميز وأمكانياته المادية كبيرة جدا".

وأضاف :"عانينا من غيابات بعض اللاعبين الكبار وعلى رأسهم حسام حسن وعلى غزال ومحسن ليله وحمدى عبد القادر، ونتمنى أن نستعيد جهودهم قبل مباراة الإنتاج".