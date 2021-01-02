عمر السعيد يقود الزمالك أمام إنبي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو، عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة اليوم أمام إنبي في الجولة الخامسة للدوري والتي ستقام باستاد بتروسبورت.
جاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى : محمد أبو جبل
خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي
خط الوسط : محمد أشرف روقا – إمام عاشور - أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي
خط الهجوم : عمر السعيد
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد عواد وحسام عبد المجيد و عبد الله جمعة وأحمد عيد وطارق حامد وحسين فيصل وإسلام جابر ومحمود شيكابالا وحميد أحداد.
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