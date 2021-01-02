هدف قاتل وطرد .. الاتحاد السكندري يخطف 3 نقاط بالفوز 2-1 على طلائع الجيش

انتهت احداث مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش، بفوز سيد البلد بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي اقيم على ملعب استاد الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

احتسب محمد عادل حكم مباراة طلائع الجيش والاتحاد السكندري ركلة جزاء لصالح عمرو جمال لاعب الجيش.

وانطلق عمرو جمال مهاجم الطلائع بين دفاع زعيم الثغر، وتوغل حتى وصل الى منطقة الجزاء في الدقيقة ٢٥ من عمر المباراة، وطالب لاعبي الاتحاد بالعودة لل VAR.

ونصر الــ VAR، لاعبي الاتحاد وقام حكم المباراة بالغاء القرار وتغاضى عن البطاقة الصفراء التي منحها لمحمد رزق لاعب سيد البلد.

وبعدها بدقيقة احتسب عادل ركلة جزاء أخرى لصالح طلائع الجيش بعد اعتراض مصطفى ابراهيم لاعب الاتحاد لناصر منسي لاعب طلائع الجيش.

وتصدى احمد سمير لركلة الجزاء، وسجلها في شباك محمد صبحي حارس مرمى الاتحاد ليتقدم للطلائع بهدف دون رد في الدقيقة ٢٩ من عمر المباراة.

وسجل رزاق سيسيه هدف التعادل في الدقيقة ٤٠ من عمر المباراة عن طريقة تسديدة قوية سكنت شباك طلائع الجيش.

وفي شوط المباراة الثاني تمكن روماريو ويليامز لاعب الاتحاد السكندري من تسجيل هدف قاتل في الدقيقة ٩٠ من عمر المباراة بعد مراوغة حارس مرمى طلائع الجيش واقتنص زعيم الثغر ثلاث نقاط من الطلائع.

وبعد الهدف تعرض حسن مصطفى مدرب الاتحاد السكندري للطرد بعد اعتراضه بشكل غير لائق على حكم المباراة.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الاتحاد السكندري الي النقطة ٧ ويحتل المركز السابع، بينما يتجمد رصيد طلائع الجيش عند نقطة واحدة في المركز الاخير.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:-

محمد صبحي – محمود رزق – عمرو الميداني – مصطفى ابراهيم – صبري رحيل – مروان عطية – أحمد مانجا – خالد الغندور – رزاق سيسية – فوزي الحناوي – خالد قمر.

وعلى مقاعد البدلاء كل من :-

عماد السيد – مروان النجار – كريم ممدوح – السيد سالم – عمار حمدي – أحمد راشد – عبدالسميع – كريم الديب – روماريو.

بينما جاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد بسام.

خط الدفاع : علي الفيل– أحمد عبد الرحمن زولا – مصطفى الزناري – محمد ناصيف.

خط الوسط: فرانك ستيفن – مهند لاشين– أحمد سمير و اسلام محارب.

الهجوم : ناصر منسي – عمرو مرعي