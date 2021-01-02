أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي بقيادة حلمي طولان التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة اليوم أمام الزمالك في الجولة الخامسة للدوري التي ستقام باستاد بتروسبورت. جاء التشكيل كالآتي: حراسة المرمى : محمود جاد خط الدفاع : علي فوزي – رامي صبري – زياد بو غطاس – كريم فؤاد خط الوسط : صلاح ريكو – محمد مرسي - عبد الرحمن عامر – مصطفى عادل خط الهجوم : دينو بيتر – جون أوكوي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دينو بيتر وجون أوكوي يقودان هجوم إنبي أمام الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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