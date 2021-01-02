وانتهى الشوط الأول من المباراة التي تقام بين الفريقين في إطار الأسبوع الـ 11 من الدوري السعودي بتقدم التعاون 3-0 على نظيره اهلي جدة .
وغادر عمر السومة أرض الملعب بين الشوطين وهو غاضب من صراخ وتوبيخ أحد الحضور له ولزملائه، ويسأل إدارة النادي كيف يسمح له بذلك والجمهور ممنوع من الدخول إلى المبارايات .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السومة يغادر أرض الملعب غاضبا في مباراة الأهلي والتعاون بالدوري السعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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