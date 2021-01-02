السومة يغادر أرض الملعب غاضبا في مباراة الأهلي والتعاون بالدوري السعودي

غادر النجم السوري عمر السومة لاعب نادي أهلي جدة السعودي ، مباراة فريقه أمام التعاون بين الشوطين غاضبًا بسبب توبيخ أحد الحضور له.

وانتهى الشوط الأول من المباراة التي تقام بين الفريقين في إطار الأسبوع الـ 11 من الدوري السعودي بتقدم التعاون 3-0 على نظيره اهلي جدة .

وغادر عمر السومة أرض الملعب بين الشوطين وهو غاضب من صراخ وتوبيخ أحد الحضور له ولزملائه، ويسأل إدارة النادي كيف يسمح له بذلك والجمهور ممنوع من الدخول إلى المبارايات .