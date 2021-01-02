قبل انطلاق مواجهة إنبي.. الزمالك يعاين أرضية استاد "بتروسبورت"

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على معاينة أرضية ستاد "بتروسبورت" عقب وصول الحافلة إلى الملعب استعدادا لمواجهة إنبي ببطولة الدوري.

وقام الجهاز الفني واللاعبون بإجراء جولة سريعة في جميع أنحاء الملعب لمعاينة الأرضية واختبار النجيلة، قبل مباراة إنبي المقرر اقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري العام.

يذكر أن الفريق قد بدأ مشواره في مسابقة الدوري بالانتصار على المقاولون العرب بهدفين دون رد، وتعادل في الجولة الثانية مع بيراميدز بهدف لمثله، وفاز على سموحة في الجولة الثالثة بهدفين دون رد.