نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باتشيكو يعقد جلسة خاصة مع مهاجم الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول على عقد جلسة مع حسين فيصل مهاجم الفريق قبل مواجهة إنبي في اللقاء التي يجمع بينهم مساء اليوم السبت على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

وتحدث باتشيكو مع حسين فيصل على أهمية لقاء اليوم أمام إنبي، ولذك في حضور المترجم الخاص لباتشيكو.

ويدخل الزمالك اللقاء بقائمة تتضمن كلا من :

حراس المرمى : محمد أبو جبل ومحمد عواد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي ومحمد عبدالغني ومحمود حمدي "الونش" وعبدالله جمعة وأحمد فتوح وحسام عبدالمجيد وأحمد عيد.

خط الوسط : طارق حامد وإسلام جابر ومحمد أشرف "روقا" وإمام عاشور وأحمد سيد "زيزو" ويوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" وأشرف بن شرقي وحسين فيصل

وحميد أحداد وعمر السعيد في خط الهجوم.

ويلتقي الزمالك مع نظيره إنبي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الرابع من ترتيب بطولة الدوري، حيث خاض ثلاث مباريات فاز في أثنين وتعادل في لقاء، بينما يحتل إنبي المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط من أصل ثلاث مباريات.