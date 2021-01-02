نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق يستهدف العودة إلى القلعة البيضاء من جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستهدف باسم مرسي، مهاجم الإنتاج الحربي، العودة مرة أخرى لنادي الزمالك، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وأكد مصدر مقرب من مرسي، بأن اللاعب تواصل مع المقربين منه، من أجل بحث العودة لنادي الزمالك مجدداً.

وأفاد المصدر برغبة اللاعب الكبيرة في العودة لنادي الزمالك، حال رحيل مصطفى محمد عن الفريق الأبيض في انتقالات الشتاء، بعد ارتباطه بالانتقال إلى عدد من الأندية الأوروبية.

ونقل باسم مرسي رسالة إلى لجنة الكرة وزملائه السابقين داخل الزمالك، بأنه يحلم بالعودة ويرغب في الحصول على فرصة جديدة بالقميص الأبيض.

وينتهي عقد باسم مرسي مع الإنتاج الحربي، في نهاية الموسم الحالي.

يذكر أن باسم مرسي رحل عن الزمالك في الموسم الماضي، في صفقة انتقال حر متجهًا إلى الإنتاج الحربي.