نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باتشيكو يجتمع بمعاونيه قبل دقائق من مواجهة إنبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول على عقد جلسة مع الجهاز الفني أثناء معاينة أرض الملعب قبل مواجهة إنبي في اللقاء التي يجمع بينهما مساء اليوم السبت على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

وتواجد باتشيكو في منتصف الملعب، مع مدحت عبد الهادي المدرب العام، وعبد الحليم علي مدير الكرة ، وعمرو عبد السلام مدرب الحراس، للحديث عن اللقاء.

ويدخل الزمالك اللقاء بقائمة تتضمن كلا من :

حراس المرمى : محمد أبو جبل ومحمد عواد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي ومحمد عبدالغني ومحمود حمدي "الونش" وعبدالله جمعة وأحمد فتوح وحسام عبدالمجيد وأحمد عيد.

خط الوسط : طارق حامد وإسلام جابر ومحمد أشرف "روقا" وإمام عاشور وأحمد سيد "زيزو" ويوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" وأشرف بن شرقي وحسين فيصل

وحميد أحداد وعمر السعيد في خط الهجوم.

ويلتقي الزمالك مع نظيره إنبي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الرابع من ترتيب بطولة الدوري، حيث خاض ثلاث مباريات فاز في أثنين وتعادل في لقاء، بينما يحتل إنبي المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط من أصل ثلاث مباريات.