نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يحدد بديل الشحات أمام بطل النيجر بدوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يدرس الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الاستعانة بخدمات أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الأحمر في المباراة المقبلة أمام سونيديب لكي يكون بديلا لحسين الشحات، أو طاهر محمد طاهر في حال عدم لحاق الأخير بالمباراة.

ويغيب حسين الشحات عن مواجهة الأهلي أمام سونيديب بطل النيجر في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا بسبب طرده في مباراة نهائي دوري الأبطال أمام الزمالك لمشاجرته مع مصطفى محمد.، فيما لم يتحدد موقف طاهر محمد طاهر بسبب إصابته بكدمة قوية في الضلوع خلال مباراة الاتحاد السكندري.

ويعود الأهلي لاستئناف التدريبات الجماعية غدًا الأحد على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، استعدادًا لمواجهة سونيديب بطل النيجير المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن مباراة الذهاب فاز بها الفريق الأحمر بهدف نظيف سجله أليو ديانج.