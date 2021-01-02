خاص | غضب عارم في المغرب بسبب مباراة إسرائيل

كشفت مصادر مغربية عن وجود حالة من الغضب العارم من الجانب الشعب المغربي بعد إعلان اتحاد الكرة وجود مباراة أمام منتخب إسرائيل في الفترة المقبلة بشكل رسمي .

وقال المصدر في تصريحات خاصة لصدى البلد : "هناك غضب عارم من جانب الشعب المغربي نظير اعلان إقامة تلك المباراة أمام منتخب الاحتلال".

وتابع: "الجميع استغرب من ذلك القرار، فهناك شريحة كبيرة تعارض ذلك ، الاتحاد الكرة المغربي لا يمثل إلا نفسه ، ولا يمثلون الكل في قرار الموافقة على إقامة المباراة".

وأعلن اتحاد كرة القدم الإسرائيلي، عن التوصل لاتفاق مع الاتحاد المغربي لكرة القدم، على إقامة مباراة ودية بين المنتخبين خلال الفترة المقبلة دون الكشف عن موعد محدد.

وبحسب شبكة سكاي نيوز، فإن الاتفاق بين الاتحادين تم خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس بين رئيسي الاتحادين المغربي فوزي لقجع والإسرائيلي أورن حسون، أمس الجمعة.

وقال فوزي لقجع، خلال الاجتماع: "كنا ننتظر هذا الاتفاق منذ عدة سنوات، وهو ما تم اليوم بسبب التحرك الشجاع من الملك محمد السادس ملك المغرب، وأصبح لدينا الفرصة لتقوية العلاقة بين الأمم من خلال كرة القدم".

وتابع : "أود أن أدعوكم إلى المغرب حتى نتمكن من التفكير معا في السبل التي يمكننا من خلالها بناء تعاون بيننا، وبالطبع تنسيق المباريات بين فرقنا".

من جهته، وجه حسون الشكر لفوزي لقجع واصفًا إياه بـ"صديقي"، مؤكدًا أهمية تلك المباراة لتعزيز الروابط والتعاون بين الدولتين.