الدوري الألماني.. فرانكفورت يتفوق على ليفركوزن وفرايبورج يعبر هوفنهايم بثلاثية

فيما حقق آينتراخت فرانكفورت في المواجهة الثانية الفوز على بايرن ليفركوزن (2 – 1)، حيث افتتح ناديم أميري التهديف لليفركوزن ثم تعادل أمين يونس لفرانكفورت عند الدقيقة 22.

وسجل إدموند تايسوبا لاعب ليفركوزن هدفا في مرماه عند الدقيقة 54 ليفوز فرانفورت بالمواجهة الصعبة بهدفين مقابل هدف.

وحقق أوجسبورج فوزا ثمينا بهدف نظيف على كولن في مواجهة شهدت إشهار حكم المباراة 5 بطاقات صفراء، هدف المباراة الوحيد أحرزه إياجو أمارال في الدقيقة 77. وتفوق بورسيا مونشجلادباخ على أرمينيا بيلفيلد بهدف نظيف أحرزه بريل إيميولو في الدقيقة 58.

وفي مواجهة أخرى فاز فرايبورج على هوفينهايم بثلاثة أهداف مقابل هدف، وقع أهداف فرايبورج كل من سانتاماريا وجريفو وكاسيم نوهو بالخطأ في مرماه بينما سجل هدف هوفنهايم الوحيد إيلاص بييو عند الدقيقة 58.