"خناقة شوارع" في مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش

شهدت مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش، خناقة بين لاعبي الفريقين بعد تسجيل سيد البلد الهدف الثاني فى مرمى محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش.

وحقق الاتحاد السكندرى الفوز على الطلائع بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي اقيم على ملعب استاد الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

وتدخل الدولى محمد عادل حكم لقاء سيد البلد والطلائع من أجل فض الاشتباك بين لاعبي الفريقين ونجحت المحاولات فى إنهاء الأزمة فى نهاية اللقاء.

احتسب محمد عادل حكم مباراة طلائع الجيش والاتحاد السكندري ركلة جزاء لصالح عمرو جمال لاعب الجيش.

وانطلق عمرو جمال مهاجم الطلائع بين دفاع زعيم الثغر، وتوغل حتى وصل الى منطقة الجزاء في الدقيقة ٢٥ من عمر المباراة، وطالب لاعبي الاتحاد بالعودة لل VAR.

ونصر ال VAR، لاعبي الاتحاد وقام حكم المباراة بالغاء القرار وتغاضى عن البطاقة الصفراء التي منحها لمحمد رزق لاعب سيد البلد.

وبعدها بدقيقة احتسب عادل ركلة جزاء أخرى لصالح طلائع الجيش بعد اعتراض مصطفى ابراهيم لاعب الاتحاد لناصر منسي لاعب طلائع الجيش.

وتصدى احمد سمير لركلة الجزاء، وسجلها في شباك محمد صبحي حارس مرمى الاتحاد ليتقدم للطلائع بهدف دون رد في الدقيقة ٢٩ من عمر المباراة.

وسجل رزاق سيسيه هدف التعادل في الدقيقة ٤٠ من عمر المباراة عن طريقة تسديدة قوية سكنت شباك طلائع الجيش.

وفي شوط المباراة الثاني تمكن روماريو ويليامز لاعب الاتحاد السكندري من تسجيل هدف قاتل في الدقيقة ٩٠ من عمر المباراة بعد مراوغة حارس مرمى طلائع الجيش واقتنص زعيم الثغر ثلاث نقاط من الطلائع.

وبعد الهدف تعرض حسن مصطفى مدرب الاتحاد السكندري للطرد بعد اعتراضه بشكل غير لائق على حكم المباراة.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الاتحاد السكندري الي النقطة ٧ ويحتل المركز السابع، بينما يتجمد رصيد طلائع الجيش عند نقطة واحدة في المركز الاخير.