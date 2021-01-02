كريستال بالاس يفوز على شيفيلد يونايتد بثنائية في الدوري الإنجليزي

افتتح شلوب أهداف اللقاء في الدقيقة 4 من عمر الشوط الأول ثم أضاف إيبريشي إيز الهدف الثاني في الدقيقة 45 وقبل لحظات من انتهاء النصف الأول للمباراة.
وبهذه النتجية ، ارتفع رصيد فريق كريستال بالاس إلى النقطة 22 في المركز الثالث عشر ، بينما يتوقف رصيد شيفيلد يونايتد عند النقطة الثانية من المركز الأخير في بطولة الدوري الإنجليزي.
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