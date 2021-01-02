فرجاني ساسي يؤازر الزمالك أمام إنبي

حرص الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الحضور لمدرجات استاد بتروسبورت لمؤازرة الفريق في مباراته أمام إنبي والمقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري الممتاز . وخرج ساسي من قائمة المباراة بسبب إصابة بشد في العضلة الضامة وفضل الجهاز الفني عدم تواجده حتى لا تتفاقم الإصابة . وحضر ساسي المباراة بالمقصورة الرئيسية برفقة اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي وأيمن يونس رئيس اللجنة التنفيذية وأشرف قاسم المشرف العام على الكرة وعصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية بالنادي . وكان الزمالك حقق الفوز في آخر مبارياته على سموحة بهدفين دون رد، في الجولة الثالثة والتي أقيمت بملعب برج العرب بالإسكندرية.

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