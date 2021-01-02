دقيقة حدادًا على روح والدة حازم إمام الصغير قبل مباراة الزمالك وإنبي

وقف لاعبو فريق الزمالك وإنبي دقيقة حدادا، على وفاة والدة حازم إمام لاعب الفارس الأبيض قبل إنطلاق المباراة فى إطار الجولة الخامسة للدوري على ملعب استاد بتروسبورت.

وشيعت اليوم السبت جنازة والدة اللاعب حازم إمام، لاعب نادي الزمالك ، من برج الشرطة، أمام مدينة الطلبة بإمبابة. ونعى نادي الزمالك والدة قائد الفريق حازم إمام، والتي وافتها المنية منذ قليل، بعد صراع مع المرض، مما أدى إلى خروج اللاعب من معسكر مواجهة إنبي في الدوري ونشرت الحسابات الرسمية لنادي الزمالك عبر مواقع التواصل الإجتماعي نعيا لوالدة القائد حازم إمام . ودفع البرتغالى جايمي باتشيكو مدرب الفارس الأبيض بتشكيل ضم كل من: فى حراسة المرمى محمد أبو جبل وبخط الدفاع الرباعي أحمد فتوح ومحمود الونش ومحمد عبد الغني وحمزة المثلوثى وفى خط الوسط محمد أشرف روقا وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي وفى خط الهجوم عمر السعيد. فيما استعان حلمى طولان بتشكيلة جاءت على النحو التالي: فى حراسة المرمى محمود جاد وفى خط الدفاع علي فوزي ورامي صبري وزياد بو غطاس وكريم فؤاد وبخط الوسط صلاح ريكو ومحمد مرسي و عبد الرحمن عامر ومصطفى عادل وفى خط الهجوم دينو بيتر وجون أوكوي.

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